Тина Канделаки поддержала решение президента выдвигаться на выборах в марте 2024 года

Телеведущая, журналистка Тина Канделаки поддержала решение Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата на президентских выборах в 2024 году. Она отметила, что Россия становится островом стабильности в быстро меняющихся условиях, в которых многие люди не успевают адаптироваться.

Москвичи могут поставить подпись в поддержку действующего главы РФ для участия в предстоящих выборах президента. Для этого в Москве открыты около 50 точек в торговых центрах и других общественных пространствах.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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