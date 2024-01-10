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Новости

10 января, 11:30

Политика

Тина Канделаки поддержала решение президента выдвигаться на выборах в марте 2024 года

Тина Канделаки поддержала решение президента выдвигаться на выборах в марте 2024 года

Дмитрий Губерниев поддержал решение Владимира Путина участвовать в мартовских выборах

Владислав Третьяк поддержал решение Путина выдвинуться на выборы

Третьяк поддержал выдвижение Путина на выборы президента

Ресторатор Караулова поддержала решение Владимира Путина участвовать в выборах

Музыкант Бутман поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

В избирательный штаб Путина поступила новая партия подписей, собранных в столице

Представители ОНФ и "ЕР" сдали в избирательный штаб часть подписей в поддержку Путина

Представители ОНФ и "ЕР" сдали в избирательный штаб часть подписей в поддержку Путина

Фигуристка Загитова поддержала выдвижение Путина на выборы президента РФ

Телеведущая, журналистка Тина Канделаки поддержала решение Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата на президентских выборах в 2024 году. Она отметила, что Россия становится островом стабильности в быстро меняющихся условиях, в которых многие люди не успевают адаптироваться.

Москвичи могут поставить подпись в поддержку действующего главы РФ для участия в предстоящих выборах президента. Для этого в Москве открыты около 50 точек в торговых центрах и других общественных пространствах.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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