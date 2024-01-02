Рэпер Тимати поддержал решение Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборы

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Рэпер Тимати выступил в поддержку решения Владимира Путина о выдвижении на выборы президента в 2024 году. Об этом он сообщил Агентству "Москва".

"Моя позиция известна, она не поменялась с тех пор, когда я поучаствовал в первом агитационном ролике Владимира Владимировича и потом, на втором сроке я был доверенным лицом. Поэтому, конечно, ничего не изменилось, я поддерживаю более чем и даже рад, что он все-таки пойдет на выборы", – заявил артист.

О своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

Центральная избирательная комиссия РФ 20 декабря зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Певец Тимати поддержал решение Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборы