Владимир Машков заявил о широкой поддержке решения Путина участвовать в выборах

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Художественный руководитель Театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков заявил о широкой поддержке решения Владимира Путина участвовать в выборах президента в 2024 году. Сам он также оставил подпись в поддержку выдвижения действующего лидера страны в качестве кандидата.

Машков считает, что подписи собираются "очень активно". По его словам, только в Москве есть почти 50 пространств, где можно оставить подпись в поддержку Путина.

"И в каждом регионе есть пункты, на которых можно поставить свою подпись, то есть приложить свое желание к будущему нашей великой страны", – заключил он.

Сбор подписей в поддержку выдвижения Путина стартовал 23 декабря. Площадки работают каждый день с 16:00 до 20:00.

Кроме того, в Гостином дворе заработал предвыборный штаб Путина. Он принимает посетителей с 09:00 до 18:00. Руководителями штаба стали Машков, главный врач городской больницы № 52 Марьяна Лысенко и председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога.

О своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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