Музыкант Бутман поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Народный артист России Игорь Бутман поддержал решение Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы 2024 года. В мартовских выборах он принимает участие как самовыдвиженец.

Москвичи могут поставить подпись в поддержку действующего главы государства для участия в предстоящих выборах президента. Для этого по всему городу открыты 50 точек в торговых центрах и других популярных общественных пространствах. Пришедшим помогают оставить свои подписи волонтеры.



Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.