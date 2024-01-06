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Новости

06 января, 12:15

Политика

Музыкант Бутман поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Музыкант Бутман поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

В избирательный штаб Путина поступила новая партия подписей, собранных в столице

Представители ОНФ и "ЕР" сдали в избирательный штаб часть подписей в поддержку Путина

Представители ОНФ и "ЕР" сдали в избирательный штаб часть подписей в поддержку Путина

Фигуристка Загитова поддержала выдвижение Путина на выборы президента РФ

В Совете ветеранов САО поддержали выдвижение Путина на выборах президента РФ в марте

Первый зампред Московского горсовета ветеранов поддержал выдвижение Путина на выборах

Председатель Московского горсовета ветеранов поддержал выдвижение Путина на выборах

Председатель Совета ветеранов САО поддержал выдвижение Путина на выборах президента РФ

Москвичи могут поставить подписи в поддержку Путина в 50 городских пунктах

Народный артист России Игорь Бутман поддержал решение Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы 2024 года. В мартовских выборах он принимает участие как самовыдвиженец.

Москвичи могут поставить подпись в поддержку действующего главы государства для участия в предстоящих выборах президента. Для этого по всему городу открыты 50 точек в торговых центрах и других популярных общественных пространствах. Пришедшим помогают оставить свои подписи волонтеры.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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