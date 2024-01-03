Столичные ветераны поддержали решение Путина участвовать в выборах

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Председатель Московского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Георгий Пашков поддержал решение президента о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я очень рад, что Владимир Владимирович выставил свою кандидатуру. Это человек большой политики, человек крупный организатор производства. Говоря инженерным языком, он принял страну в разобранном виде. За несколько лет руководства страной он не только собрал страну, но вывел ее на передовые рубежи", – сообщил Пашков.

Также свою подпись в поддержку участия Путина в выборах президента оставил первый заместитель Московского городского совета ветеранов Александр Аксенов.

"Россия, когда пришел Путин к президентству, была разобрана на запчасти или на части, будем так говорить. И вот постепенно, начиная с 2000 года, он начал собирать, сплачивать, чтобы Россия была единая", – сказал Аксенов.

Председатель Совета ветеранов Северного административного округа города Москвы Владимир Курочкин также рассказал, что ветеранская организация САО Москвы поддерживает решение Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на мартовских выборах.

"Я оставил свою подпись за Владимира Владимировича Путина. Россия сделала огромный скачок. Мы обогнали уже некоторые страны в Европе, на которые равнялись", – заявил Курочкин.

Ранее в поддержку решения Владимира Путина о выдвижении на выборы президента в 2024 году выступил ресторатор Александр Васильчук.

До этого Владимира Путина поддержал российский рэпер Тимати. Он отметил, что он продолжает поддерживать президента, и его политическая позиция не изменилась.

О своем решении участвовать в президентских выборах в 2024 году Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.