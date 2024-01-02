Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Ресторатор Алексей Васильчук выступил в поддержку решения Владимира Путина о выдвижении на выборы президента в 2024 году. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Безусловно поддерживаю решение Путина о выдвижении на предстоящих президентских выборах. Я считаю, что человек действительно патриот нашей страны. Он действительно хочет сделать нашу страну ведущей, одной из ведущих стран в геополитическом плане", – заявил Васильчук.

Ранее Владимира Путина поддержал российский рэпер Тимати. Он отметил, что он продолжает поддерживать президента, и его политическая позиция не изменилась.

О своем решении участвовать в президентских выборах в 2024 году Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

Центральная избирательная комиссия РФ 20 декабря зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.