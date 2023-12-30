Более 500 тыс подписей в поддержку кандидата Путина собрали в РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента РФ в 2024 году собрали на данный момент более 500 тысяч подписей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря предвыборного штаба Путина Александру Суворову.

По ее информации, в центральный штаб привезли первую часть собранных подписей из Подмосковья, из других регионов подписи начнут привозить 5 января. Между тем юристы сейчас начнут проверку всех необходимых документов.

Суворова добавила, что волонтеры продолжают свою работу и собирают подписи в поддержку Путина по всей стране.

О своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Фигурист Петр Чернышев поддержал выдвижение Владимира Путина на выборах в 2024 году