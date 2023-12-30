30 декабря, 12:34Политика
Более 500 тыс подписей в поддержку кандидата Путина собрали в РФ
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента РФ в 2024 году собрали на данный момент более 500 тысяч подписей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря предвыборного штаба Путина Александру Суворову.
По ее информации, в центральный штаб привезли первую часть собранных подписей из Подмосковья, из других регионов подписи начнут привозить 5 января. Между тем юристы сейчас начнут проверку всех необходимых документов.
Суворова добавила, что волонтеры продолжают свою работу и собирают подписи в поддержку Путина по всей стране.
О своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.
18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.
Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
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