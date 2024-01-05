Представители ОНФ и "ЕР" сдали в избирательный штаб часть подписей в поддержку Путина

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В Москве представители ОНФ и Московского регионального отделения партии "Единая Россия" сдали в избирательный штаб часть подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Сообщается, что решение действующего президента о выдвижении в качестве кандидата на выборах в 2024 году поддержал руководитель Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов.

"Я убежден в том, что Владимир Владимирович – это воистину сильный и мудрый лидер, который ведет нашу страну к успеху, к развитию", – заявил Джетыгенов.

Он отметил, что Путин – это поистине народный руководитель, который переживает за свою страну. Он также подчеркнул, что политика действующего руководителя страны позитивно влияет на развитие различных сфер.

Максим Джетыгенов также отметил вклад Путина в молодежную политику и волонтерское движение.

"Обработка подписанных листов за нашего кандидата дала понять, что абсолютно разные возрастные группы поддерживают решение Владимира Владимировича, – добавил Джетыгенов.

О своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году также объявил Владимир Путин 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.