Машков вручил первые удостоверения доверенных лиц Владимира Путина

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Худрук театра Олега Табакова Владимир Машков, который является сопредседателем предвыборного штаба Владимира Путина, вручил первые удостоверения доверенным лицам Путина, выдвинувшего свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2024 году. Об этом передает ТАСС.

Так, удостоверения получили главный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, артист балета Сергей Полунин, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и руководитель АНО "Комитет семей воинов Отечества" Юлия Белехова.

Как отметил Машков, по причине загруженного графика Владимира Путина, он не может встретиться со всеми, поэтому и был организован институт доверенных лиц президента РФ для ведения прямого диалога с россиянами.

Сбор подписей в поддержку выдвижения Путина стартовал 23 декабря. Площадки работают каждый день с 16:00 до 20:00.

Кроме того, в Гостином дворе заработал предвыборный штаб Путина. Он принимает посетителей с 09:00 до 18:00. Сопредседателями предвыборного штаба стали Машков, главный врач городской больницы № 52 Марьяна Лысенко и председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога.

О своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.



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