Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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02 января, 14:30

Политика

Ресторатор Васильчук поддержал решение Владимира Путина о выдвижении на выборы

Ресторатор Васильчук поддержал решение Владимира Путина о выдвижении на выборы

Певец Тимати поддержал решение Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборы

Владимир Путин поздравил мировых лидеров с Рождеством и Новым годом

Владимир Машков заявил о широкой поддержке решения Путина участвовать в выборах

Фигурист Чернышев поддержал решение президента о выдвижении своей кандидатуры на выборах

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Собянин поддержал выдвижение Путина на новый срок

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Ресторатор Миронов поддержал решение Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборы 2024

Около 50 точек сбора подписей в поддержку Владимира Путина на выборах открыли в Москве

Ресторатор Алексей Васильчук поддержал решение Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы 2024 года. Бизнесмен назвал действующего президента настоящим патриотом и человеком, способным сделать Россию одной из ведущих стран на геополитической арене.

Кроме того, 20 декабря Центризбирком зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Владимира Путина на предстоящих выборах президента, которые состоятся в марте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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