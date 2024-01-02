Ресторатор Васильчук поддержал решение Владимира Путина о выдвижении на выборы

Ресторатор Алексей Васильчук поддержал решение Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы 2024 года. Бизнесмен назвал действующего президента настоящим патриотом и человеком, способным сделать Россию одной из ведущих стран на геополитической арене.

Кроме того, 20 декабря Центризбирком зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Владимира Путина на предстоящих выборах президента, которые состоятся в марте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.