Директор Московского зоопарка поддержала решение президента выдвигаться на выборы в марте

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Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова поддержала Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата на выборах президента в 2024 году.

По ее мнению, только сильный и мудрый лидер, такой как действующий президент, может принимать эффективные решения, способствующие процветанию России как во внутренней политике, так и на мировой арене.

Акулова также отметила поддержку Путиным природоохранных программ.

"Наш президент вместе с нами выпускал редчайших амурских тигров в природу, а также сопровождал на зимовку стерхов в рамках программы сохранения исчезающих журавлей", – добавила она.

О своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году Владимир Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.