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Новости

03 января, 12:15

Политика

Председатель Совета ветеранов САО поддержал выдвижение Путина на выборах президента РФ

Председатель Совета ветеранов САО поддержал выдвижение Путина на выборах президента РФ

Москвичи могут поставить подписи в поддержку Путина в 50 городских пунктах

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Собянин поставил подпись в поддержку Путина на выборах

В Москве идет сбор подписей в поддержку Владимира Путина. В мартовских выборах он принимает участие как самовыдвиженец. По закону для регистрации в качестве кандидата до конца января необходимо предоставить в Центризбирком 300 тысяч подписей.

Решение действующего президента побороться за пост российского лидера активно поддерживают жители, среди которых и главы общественных организаций. В частности, председатель Совета ветеранов Северного округа Москвы Владимир Курочкин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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