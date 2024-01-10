10 января, 12:12Политика
Телеведущая Тина Канделаки поддержала решение президента участвовать в выборах
Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Телеведущая и журналистка Тина Канделаки поддержала решение Владимира Путина выдвигаться на выборы в марте этого года. Об этом пишет Агентство "Москва".
Она считает, что под руководством действующего президента Россия не только сохранила свой суверенитет, но и доказала миру, что является "огромной империей", которой гордятся жители и с которой всему миру "придется считаться". Телеведущая отметила, что РФ не будет ничьим "сырьевым придатком" и колонией.
По мнению Канделаки, Россия – это великая страна, Путин это всем доказал. Она подчеркнула, что хочет, чтобы начавшиеся много лет назад в стране изменения были продолжены.
"Я хочу, чтобы тот курс, который был взят на восстановление суверенитета нашей страны, <...> контроля над теми ископаемыми, <...> богатствами, которые есть в нашей стране, <...> над территориальной целостностью нашей страны, чтобы вот этот курс продолжался", – заявила журналистка.
Она считает, что люди в настоящий момент находятся на пороге глобальных изменений, происходящих в мире, поэтому как никогда важна стабильность, островком которой и становится Россия. Также Канделаки обратилась к поколению волонтеров и назвала их поколением "детей стабильности".
Говоря о своем поколении, телеведущая призналась, что оно хорошо знает, что такое, "когда у тебя на глазах рушится страна".
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что предвыборную программу действующего главы государства представят своевременно. Он добавил, что программа является темой предвыборного штаба Путина.
О своем решении участвовать в предстоящих выборах в 2024 году Путин объявил 8 декабря. ЦИК РФ получила уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.
18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца, а через два дня Центризбирком зарегистрировал группу избирателей. Она была создана для поддержки Путина.
Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента начался 23 декабря. Площадки работают ежедневно с 16:00 до 20:00.
Выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые проголосовать можно будет с помощью системы ДЭГ.
Телеведущая Тина Канделаки поддержала решение Путина участвовать в мартовских выборах
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