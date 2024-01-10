Телеведущая Тина Канделаки поддержала решение президента участвовать в выборах

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Телеведущая и журналистка Тина Канделаки поддержала решение Владимира Путина выдвигаться на выборы в марте этого года. Об этом пишет Агентство "Москва".

Она считает, что под руководством действующего президента Россия не только сохранила свой суверенитет, но и доказала миру, что является "огромной империей", которой гордятся жители и с которой всему миру "придется считаться". Телеведущая отметила, что РФ не будет ничьим "сырьевым придатком" и колонией.

По мнению Канделаки, Россия – это великая страна, Путин это всем доказал. Она подчеркнула, что хочет, чтобы начавшиеся много лет назад в стране изменения были продолжены.

"Я хочу, чтобы тот курс, который был взят на восстановление суверенитета нашей страны, <...> контроля над теми ископаемыми, <...> богатствами, которые есть в нашей стране, <...> над территориальной целостностью нашей страны, чтобы вот этот курс продолжался", – заявила журналистка.

Она считает, что люди в настоящий момент находятся на пороге глобальных изменений, происходящих в мире, поэтому как никогда важна стабильность, островком которой и становится Россия. Также Канделаки обратилась к поколению волонтеров и назвала их поколением "детей стабильности".

Говоря о своем поколении, телеведущая призналась, что оно хорошо знает, что такое, "когда у тебя на глазах рушится страна".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что предвыборную программу действующего главы государства представят своевременно. Он добавил, что программа является темой предвыборного штаба Путина.

О своем решении участвовать в предстоящих выборах в 2024 году Путин объявил 8 декабря. ЦИК РФ получила уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца, а через два дня Центризбирком зарегистрировал группу избирателей. Она была создана для поддержки Путина.

Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента начался 23 декабря. Площадки работают ежедневно с 16:00 до 20:00.

Выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые проголосовать можно будет с помощью системы ДЭГ.

Телеведущая Тина Канделаки поддержала решение Путина участвовать в мартовских выборах