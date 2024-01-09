Песков заявил, что предвыборная программа Путина выйдет своевременно

Фото: kremlin.ru

Предвыборную программу действующего главы государства Владимира Путина представят своевременно, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

"Она должна быть опубликована в установленные законом сроки", – ответил он на вопрос, скоро ли будет опубликована предвыборная программа и будет ли это один документ.

Песков также добавил, что программа является темой предвыборного штаба Путина.

О своем решении участвовать в предстоящих выборах в 2024 году Путин объявил 8 декабря. ЦИК РФ получила уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца, а через два дня Центризбирком зарегистрировал группу избирателей. Она была создана для поддержки Путина.

Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента начался 23 декабря. Площадки работают ежедневно с 16:00 до 20:00.

Выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые проголосовать можно будет с помощью системы ДЭГ.

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