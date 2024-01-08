В штаб Путина поступили подписи еще из 13 регионов

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В центральный избирательный штаб Владимира Путина в Гостином дворе поступили подписи в его поддержку еще из 13 регионов, сообщает ТАСС.

Подписные листы в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты РФ поступили из Башкирии, Мордовии, Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Марий Эл, а также Кировской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей и Пермского края.

Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина, главврач столичной больницы №52 Марьяна Лысенко также сообщила, что по всей России в поддержку действующего президента в качестве кандидата на выборах в марте собрано порядка 1,3 миллиона подписей.

Ранее в штаб уже поступили подписи из 45 регионов. Сбор подписей в поддержку выдвижения Путина стартовал 23 декабря. Площадки работают каждый день с 16:00 до 20:00.

Кроме того, в Гостином дворе заработал предвыборный штаб Путина. Он принимает посетителей с 09:00 до 18:00. Сопредседателями предвыборного штаба стали худрук театра Олега Табакова Владимир Машков, главный врач городской больницы № 52 Марьяна Лысенко и председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога.

О своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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