Ресторатор Ксения Караулова поддержала решение Владимира Путина участвовать в выборах

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Ресторатор Ксения Караулова поддержала решение Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата на предстоящих выборах президента РФ в 2024 году. Об этом она рассказала Агентству "Москва".

По мнению ресторатора, действующий глава государства доказал свою способность обеспечить безопасность страны и высокий уровень жизни населения. В частности, как отметила Караулова, Путин обращает особое внимание на развитие и поддержку бизнеса.

"Потому что это действительно драйвер российской экономики. Это налоговые послабления, это льготные кредиты, это различные субсидии и другие преференции для предпринимателей, что тоже очень важно", – добавила она.

Сбор подписей в поддержку выдвижения Путина стартовал 23 декабря. Площадки работают каждый день с 16:00 до 20:00.

Кроме того, в Гостином дворе заработал предвыборный штаб Путина. Он принимает посетителей с 09:00 до 18:00. Сопредседателями предвыборного штаба стали Машков, главный врач городской больницы № 52 Марьяна Лысенко и председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога.

О своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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