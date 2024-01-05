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05 января, 16:30

Политика

В избирательный штаб Путина поступила новая партия подписей, собранных в столице

В избирательный штаб Путина поступила новая партия подписей, собранных в столице

Представители ОНФ и "ЕР" сдали в избирательный штаб часть подписей в поддержку Путина

Представители ОНФ и "ЕР" сдали в избирательный штаб часть подписей в поддержку Путина

Фигуристка Загитова поддержала выдвижение Путина на выборы президента РФ

В Совете ветеранов САО поддержали выдвижение Путина на выборах президента РФ в марте

Первый зампред Московского горсовета ветеранов поддержал выдвижение Путина на выборах

Председатель Московского горсовета ветеранов поддержал выдвижение Путина на выборах

Председатель Совета ветеранов САО поддержал выдвижение Путина на выборах президента РФ

Москвичи могут поставить подписи в поддержку Путина в 50 городских пунктах

Ресторатор Васильчук поддержал решение Владимира Путина о выдвижении на выборы

Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) и "Единой России" ("ЕР") Москвы сдали в избирательный штаб часть подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах.

Люди оставляют свои подписи в специальных пунктах. Поддержать решение действующего главы государства о выдвижении на пост президента в Москве можно в 50 разных точках. Они работают в торговых центрах и других общественных пространствах.

В поддержку Путина на предстоящих выборах высказалась и директор Московского зоопарка. По ее мнению, только сильный и мудрый лидер, такой как действующий президент, может принимать эффективные решения, способствующие процветанию России как во внутренней политике, так и на мировой арене.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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политикавидеоРоман Карлов
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