В избирательный штаб Путина поступила новая партия подписей, собранных в столице

Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) и "Единой России" ("ЕР") Москвы сдали в избирательный штаб часть подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах.

Люди оставляют свои подписи в специальных пунктах. Поддержать решение действующего главы государства о выдвижении на пост президента в Москве можно в 50 разных точках. Они работают в торговых центрах и других общественных пространствах.

В поддержку Путина на предстоящих выборах высказалась и директор Московского зоопарка. По ее мнению, только сильный и мудрый лидер, такой как действующий президент, может принимать эффективные решения, способствующие процветанию России как во внутренней политике, так и на мировой арене.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.