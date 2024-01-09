Дмитрий Губерниев поддержал решение Владимира Путина участвовать в мартовских выборах

В столице идет сбор подписей в поддержку Владимира Путина. В мартовских выборах он принимает участие как самовыдвиженец. В Москве работают порядка 50 пунктов, они открыты в торговых центрах и общественных пространствах.

В поддержку Владимира Путина на предстоящих выборах высказываются и известные люди, в том числе российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.