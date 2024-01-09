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09 января, 11:30

Политика

Дмитрий Губерниев поддержал решение Владимира Путина участвовать в мартовских выборах

Дмитрий Губерниев поддержал решение Владимира Путина участвовать в мартовских выборах

Владислав Третьяк поддержал решение Путина выдвинуться на выборы

Третьяк поддержал выдвижение Путина на выборы президента

Ресторатор Караулова поддержала решение Владимира Путина участвовать в выборах

Музыкант Бутман поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

В избирательный штаб Путина поступила новая партия подписей, собранных в столице

Представители ОНФ и "ЕР" сдали в избирательный штаб часть подписей в поддержку Путина

Представители ОНФ и "ЕР" сдали в избирательный штаб часть подписей в поддержку Путина

Фигуристка Загитова поддержала выдвижение Путина на выборы президента РФ

В Совете ветеранов САО поддержали выдвижение Путина на выборах президента РФ в марте

В столице идет сбор подписей в поддержку Владимира Путина. В мартовских выборах он принимает участие как самовыдвиженец. В Москве работают порядка 50 пунктов, они открыты в торговых центрах и общественных пространствах.

В поддержку Владимира Путина на предстоящих выборах высказываются и известные люди, в том числе российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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