Владислав Третьяк поддержал решение Путина выдвинуться на выборы

Депутат Государственной думы, президент Федерации хоккея России, заслуженный мастер спорта СССР Владислав Третьяк поддержал решение Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата на выборах в 2024 году.

Москвичи могут поставить подпись в поддержку действующего главы государства для участия в предстоящих выборах президента. Для этого по всему городу открыты около 50 точек в торговых центрах и других популярных общественных пространствах. Пришедшим помогают оставить свои подписи волонтеры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.