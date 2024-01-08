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Новости

08 января, 14:30

Политика

Владислав Третьяк поддержал решение Путина выдвинуться на выборы

Владислав Третьяк поддержал решение Путина выдвинуться на выборы

Третьяк поддержал выдвижение Путина на выборы президента

Ресторатор Караулова поддержала решение Владимира Путина участвовать в выборах

Музыкант Бутман поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

В избирательный штаб Путина поступила новая партия подписей, собранных в столице

Представители ОНФ и "ЕР" сдали в избирательный штаб часть подписей в поддержку Путина

Представители ОНФ и "ЕР" сдали в избирательный штаб часть подписей в поддержку Путина

Фигуристка Загитова поддержала выдвижение Путина на выборы президента РФ

В Совете ветеранов САО поддержали выдвижение Путина на выборах президента РФ в марте

Первый зампред Московского горсовета ветеранов поддержал выдвижение Путина на выборах

Депутат Государственной думы, президент Федерации хоккея России, заслуженный мастер спорта СССР Владислав Третьяк поддержал решение Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата на выборах в 2024 году.

Москвичи могут поставить подпись в поддержку действующего главы государства для участия в предстоящих выборах президента. Для этого по всему городу открыты около 50 точек в торговых центрах и других популярных общественных пространствах. Пришедшим помогают оставить свои подписи волонтеры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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политикавидеоРоман Карлов
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