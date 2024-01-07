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Новости

07 января, 11:30

Политика

Ресторатор Караулова поддержала решение Владимира Путина участвовать в выборах

Ресторатор Караулова поддержала решение Владимира Путина участвовать в выборах

Музыкант Бутман поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

В избирательный штаб Путина поступила новая партия подписей, собранных в столице

Представители ОНФ и "ЕР" сдали в избирательный штаб часть подписей в поддержку Путина

Представители ОНФ и "ЕР" сдали в избирательный штаб часть подписей в поддержку Путина

Фигуристка Загитова поддержала выдвижение Путина на выборы президента РФ

В Совете ветеранов САО поддержали выдвижение Путина на выборах президента РФ в марте

Первый зампред Московского горсовета ветеранов поддержал выдвижение Путина на выборах

Председатель Московского горсовета ветеранов поддержал выдвижение Путина на выборах

Председатель Совета ветеранов САО поддержал выдвижение Путина на выборах президента РФ

Ресторатор Ксения Караулова поддержала решение действующего президента РФ участвовать в выборах в 2024 году. Она отметила, что Владимир Путин уделяет особое внимание развитию и поддержке малого и среднего бизнеса.

Москвичи могут поставить подпись в поддержку действующего главы государства для участия в предстоящих выборах президента РФ. Для этого открыты порядка 50 пунктов сборов подписей в торговых центрах и других популярных общественных пространствах. Пункты будут работать до конца января.

В 2024 году выборы президента РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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