Ресторатор Караулова поддержала решение Владимира Путина участвовать в выборах

Ресторатор Ксения Караулова поддержала решение действующего президента РФ участвовать в выборах в 2024 году. Она отметила, что Владимир Путин уделяет особое внимание развитию и поддержке малого и среднего бизнеса.

Москвичи могут поставить подпись в поддержку действующего главы государства для участия в предстоящих выборах президента РФ. Для этого открыты порядка 50 пунктов сборов подписей в торговых центрах и других популярных общественных пространствах. Пункты будут работать до конца января.

В 2024 году выборы президента РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.