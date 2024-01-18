Тележурналист Евгений Попов поддержал решение президента участвовать в выборах

В поддержку Владимира Путина, который выдвинул свою кандидатуру на выборах президента в качестве самовыдвиженца, уже собрано 2,5 миллиона подписей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пункты сбора продолжат работать до конца января. В поддержку Владимира Путина высказываются и известные люди, в том числе депутат Госдумы РФ и журналист Евгений Попов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.