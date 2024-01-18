Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 января, 12:35

Политика

Тележурналист Евгений Попов поддержал решение президента участвовать в выборах

Тележурналист Евгений Попов поддержал решение президента участвовать в выборах

Москвичи продолжают участвовать в сборе подписей в поддержку Владимира Путина на выборах

Ресторатор Антон Пинский поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Евгений Герасимов поддержал решение Путина о выдвижении для участия в выборах

Игорь Угольников поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Генпродюсер "Матч ТВ" Тащин поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Хоккеист Александр Гуськов поддержал решение президента участвовать в выборах

Писатель Сергей Лукьяненко поддержал решение президента участвовать в выборах

Посольство РФ прокомментировало передачу рижского "Дома Москвы" в собственность Латвии

Надежда Бабкина поддержала решение Владимира Путина о выдвижении для участия в выборах

В поддержку Владимира Путина, который выдвинул свою кандидатуру на выборах президента в качестве самовыдвиженца, уже собрано 2,5 миллиона подписей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пункты сбора продолжат работать до конца января. В поддержку Владимира Путина высказываются и известные люди, в том числе депутат Госдумы РФ и журналист Евгений Попов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика