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17 января, 11:30

Политика

Ресторатор Антон Пинский поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Ресторатор Антон Пинский поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Евгений Герасимов поддержал решение Путина о выдвижении для участия в выборах

Игорь Угольников поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Генпродюсер "Матч ТВ" Тащин поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

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В столице продолжается сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента, которые состоятся в марте. До конца января в разных районах города будут открыты порядка полусотни пунктов, где можно оставить подпись в поддержу действующего главы государства.

В поддержку Владимира Путина на предстоящих выборах высказываются известные люди, в том числе ресторатор Антон Пинский. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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