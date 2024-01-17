Ресторатор Антон Пинский поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

В столице продолжается сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента, которые состоятся в марте. До конца января в разных районах города будут открыты порядка полусотни пунктов, где можно оставить подпись в поддержу действующего главы государства.

В поддержку Владимира Путина на предстоящих выборах высказываются известные люди, в том числе ресторатор Антон Пинский. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.