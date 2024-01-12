Фото: ТАСС/Виктория Обенг

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко поддержал решение Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата в президенты на выборах в 2024 году.

По его словам, он видит, как страна под руководством действующего президента меняется к лучшему. Он добавил, что последние годы стали началом очень серьезных, глубоких изменений, которые приведут Россию в будущее.

"Я поддерживаю решение Владимира Путина. Я думаю, что изменения в стране видны каждому, кто прожил хотя бы больше 20 лет. Я помню и 1990-е годы, и начало 2000-х, и то, что было 10 лет назад. Я вижу, как страна меняется к лучшему", – сказал Лукьяненко журналистам.

Писатель обратил внимание, что Россия находится под огромным международным давлением и она уходит от навязанного ей однополярного мира.

"Мы уходим к миру многополярному, учитывающему интересы самых разных стран. И в этом движении роль Владимира Путина, по-моему, совершенно главная. Если мы не справимся с этим, то мир останется на многие годы снова однополярным, мир под чужим диктатом. Мы справимся", – заключил Лукьяненко.

О своем решении участвовать в президентской гонке Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента начался 23 декабря. Площадки работают ежедневно с 16:00 до 20:00.

Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.



Писатель Сергей Лукьяненко поддержал решение президента участвовать в выборах