Памфилова сообщила, что в избирательной кампании сейчас участвуют 11 человек

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В настоящее время в избирательной кампании принимают участие 11 человек, отметила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. Ее слова приводит РИА Новости.

"Еще раз напомню и уточню, что у нас сейчас происходит: на данном этапе у нас 11 человек участвуют в избирательной кампании, правда, на разных пока стадиях. Восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое выдвинуты в порядке самовыдвижения", – объяснила она.

Памфилова также добавила, что сейчас есть три кандидата, которые прошли официальную регистрацию:

Леонид Слуцкий от ЛДПР;

Владислав Даванков от партии "Новые люди";

Николай Харитонов от КПРФ.

О своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году также объявил Владимир Путин. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.



Тина Канделаки поддержала решение президента выдвигаться на выборах в марте 2024 года