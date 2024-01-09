Дмитрий Губерниев поддержал решение президента выдвигаться на выборы в марте 2024 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский телеведущий Дмитрий Губерниев поддержал решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах предстоящей весной. Его слова приводит Агентство "Москва".

"Те мощнейшие и позитивные изменения, которые происходят на протяжении последних лет, когда страна по-настоящему становится спортивной, когда появляется национальный спортивный канал, который был бы невозможен без решения президента и любви к спорту лично Владимира Путина", – подчеркнул он.

Губерниев сделал акцент на том, что спорт в РФ стал национальной философией. Кроме того, он отвечает за здоровье россиян, резюмировал телеведущий.

О своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.



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