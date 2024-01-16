Евгений Герасимов поддержал решение Путина о выдвижении для участия в выборах

В Москве идет сбор подписей в поддержку Владимира Путина, в мартовских выборах он принимает участие как самовыдвиженец. По правилам, до конца января ему нужно предоставить в ЦИК не менее 300 тысяч подписей.

Пункты сбора подписей открыты в разных районах города: в торговых центрах и общественных пространствах. Всего в Москве работают порядка 50 пунктов.

В поддержку Владимира Путина на предстоящих выборах высказываются известные люди, в том числе народный артист России Евгений Герасимов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.