Надежда Бабкина поддержала решение президента участвовать в предстоящих выборах

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Российская народная и эстрадная певица Надежда Бабкина поддержала решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах, которые пройдут в марте этого года.

"Кто у нас правильно выстраивает стратегии? И кто у нас дает четко направленный путь движения всему нашему государству? Конечно, наш действующий президент. Поэтому у меня не было никаких сомнений. Это человек, который имеет огромнейший опыт за долгие годы служения России", – цитирует ее Агентство "Москва".

Артистка также подчеркнула, что нынешний лидер знает, как решать вопросы внутренней и внешней политики. Бабкина уверена, что Путин всегда действует во благо страны. Она сделала акцент на том, что действующий президент является не просто лицом, представляющим Россию за рубежом.

"Он в стране знает каждый винтик, каждую дорогу, каждый дом, где что происходит", – резюмировала она.

О своем решении участвовать в президентской гонке Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента начался 23 декабря. Площадки работают ежедневно с 16:00 до 20:00.

Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.



Надежда Бабкина поддержала решение Владимира Путина о выдвижении для участия в выборах