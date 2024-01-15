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15 января, 11:45

Политика

Игорь Угольников поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Игорь Угольников поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Генпродюсер "Матч ТВ" Тащин поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

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В столице продолжается сбор подписей в поддержку Владимира Путина, в мартовских выборах он принимает участие как самовыдвиженец. В Москве работает порядка 50 пунктов, они открыты в торговых центрах и общественных пространствах.

В поддержку Владимира Путина на предстоящих выборах высказываются и известные люди, в том числе народный артист России Игорь Угольников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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