Песков заявил, что Путин может собрать в свою поддержку гораздо больше подписей

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Владимир Путин может собрать в свою поддержку на выборах гораздо больше подписей, чем 2,5 миллиона. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он объяснил, что уровень поддержки действующего лидера страны, уровень консолидации общества вокруг него в самых разных возрастных категориях трудно преувеличить.

Отвечая на вопрос, следит ли Путин за процессом и числом собранных подписей, его пресс-секретарь признал, что для любого кандидата в президенты самым главным является народная поддержка. Для получения более подробного комментария по поводу кандидатского статуса Путина Песков посоветовал обращаться в его избирательный штаб.

По данным Пескова, глава РФ посетит свой избирательный штаб 17 января во второй половине дня. Там он встретится с сопредседателями и волонтерами.

Ранее утром стало известно, что в поддержку самовыдвижения Путина кандидатом на выборах президента России в 2024 году по всей стране собрано более 2,5 миллиона подписей. Российские регионы продолжают доставлять в центральный штаб собранные документы.

О своем решении участвовать в президентской гонке Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента начался 23 декабря, в том числе в Москве. Площадки работают ежедневно с 16 до 20 часов.

Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Москвичи могут поставить подписи в поддержку Путина в 50 городских пунктах