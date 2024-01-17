Более 2,5 млн подписей собрали в поддержку самовыдвижения Путина

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Более 2,5 миллиона подписей собрано по всей стране в поддержку самовыдвижения Владимира Путина кандидатом на выборах президента России в 2024 году. Об этом сообщается на сайте его штаба.

Уточняется, что российские регионы продолжают доставлять в центральный штаб собранные документы. Также проверяются подписанные листы. Сбор подписей осуществляют волонтерские организации, Народный фронт и партия "Единая Россия".

Накануне стало известно, что на площадках "Единой России" собрали более миллиона подписей в поддержку самовыдвижения Путина. Отмечалось, что на пункты сбора подписей приходят семьями и трудовыми коллективами.

О своем решении участвовать в президентской гонке Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента начался 23 декабря. Площадки работают ежедневно с 16 до 20 часов.

Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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