Более 1 млн подписей собрали в поддержку Путина на площадках "Единой России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На площадках "Единой России" собрали более одного миллиона подписей в поддержку самовыдвижения кандидатом в президенты РФ Владимира Путина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

"Сегодня по всей стране проходит единый день сбора подписей – на базе штабов общественной поддержки, общественных приемных председателя партии, региональных и местных исполкомов, в штабах "Молодой Гвардии Единой России". Работают около 20 тысяч волонтеров", – рассказал он.

По словам Турчака, большое количество граждан хотят принять участие в процедуре. Как он отметил, на пункты сбора подписей приходят семьями и трудовыми коллективами.

О своем решении участвовать в президентской гонке Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента начался 23 декабря. Площадки работают ежедневно с 16 до 20 часов. В Москве продолжается сбор подписей в поддержку Путина, к настоящему моменту известно, что уже собрано более 1,8 миллиона подписей.

Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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