Гендиректор "Газпром-Медиа" поддержал решение Путина участвовать в выборах

Фото: ТАСС/Софья Сандурска

Генеральный директор АО "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров поддержал решение Владимира Путина выдвинуться в качестве кандидата на выборах президента РФ в 2024 году. Об этом он рассказал Агентству "Москва".

По его словам, за последние 20 лет у РФ появились необходимые качества, которые соответствуют независимой самостоятельной стране. Как отметил Жаров, под руководством Путина государство стало суверенным и независимым. Также за эти годы развитие многих ключевых отраслей в РФ происходит быстрыми темпами, подчеркнул гендиректор "Газпром-Медиа".

"Мы первые не только в добыче полезных ископаемых, но и в обработке, в производстве высокотехнологичной продукции. Мир сейчас находится на переломе – мы переходим от постиндустриального общества в общество цифровое. Развивается интернет, ТВ, средства массовой информации, и в той сфере, где я работаю, все соответствует лучшим мировым стандартам", – сказал он.

О своем решении участвовать в президентской гонке Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

Сбор подписей в поддержку выдвижения нынешнего президента начался 23 декабря, в том числе в столице. Площадки открыты каждый день с 16:00 до 20:00.

Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они состоятся с 15 по 17 марта этого года.

