17 января, 17:56Политика
В штабе Путина планируют сдать все документы в ЦИК на следующей неделе
Фото: www.cikrf.ru
Все документы, необходимые для участия Владимира Путина в президентских выборах, будут сданы в Центризбирком на следующей неделе, заявил сопредседатель предвыборного штаба кандидата Владимир Машков.
"За 26 дней собрали 2 миллиона 500 тысяч подписей, даже больше. Работа шла эмоциональная. Мы уже в ближайшее время, на следующей неделе готовы предоставить в Центральную избирательную комиссию все документы со всеми сопровождающими", – передает РИА Новости его слова.
8 декабря Путин сообщил, что будет участвовать в президентских выборах в марте 2024 года. ЦИК получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.
18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком
зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.
Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента начался 23 декабря.
Владимир Путин подал документы в ЦИК для регистрации на выборы президента РФ
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