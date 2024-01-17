В штабе Путина планируют сдать все документы в ЦИК на следующей неделе

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Все документы, необходимые для участия Владимира Путина в президентских выборах, будут сданы в Центризбирком на следующей неделе, заявил сопредседатель предвыборного штаба кандидата Владимир Машков.

"За 26 дней собрали 2 миллиона 500 тысяч подписей, даже больше. Работа шла эмоциональная. Мы уже в ближайшее время, на следующей неделе готовы предоставить в Центральную избирательную комиссию все документы со всеми сопровождающими", – передает РИА Новости его слова.

8 декабря Путин сообщил, что будет участвовать в президентских выборах в марте 2024 года. ЦИК получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком

зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента начался 23 декабря.



Владимир Путин подал документы в ЦИК для регистрации на выборы президента РФ