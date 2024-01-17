Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостиный Двор

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Владимир Путин приехал в свой избирательный штаб, который расположен в Гостином Дворе в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин посетит свой избирательный штаб 17 января во второй половине дня. Там он встретится с сопредседателями и волонтерами.

О своем решении участвовать в президентской гонке Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента начался 23 декабря, в том числе в Москве. Площадки работают ежедневно с 16 до 20 часов.

Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Москвичи продолжают участвовать в сборе подписей в поддержку Владимира Путина на выборах