Дарья Донцова поддержала решение Владимира Путина участвовать в выборах

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Писательница Дарья Донцова поддержала решение Владимира Путина выдвинуться в качестве кандидата на выборах президента РФ в 2024 году. Об этом в столице она сообщила Агентству "Москва".

"Вот за эти 20 с лишним лет все изменилось в лучшую сторону. Процесс изменения в лучшую сторону неостановим, значит, <…> будет становиться лучше. <…> И руководитель этого процесса – это наш президент, Владимир Владимирович Путин", – отметила она.

Писательница заявила, что желает жить в стабильной стране, а также хочет, чтобы ее дети могли посещать школу, получить образование. Вместе с этим она подчеркнула важность доступного медобслуживания.

По словам Донцовой, все перечисленное сейчас у нее есть. Однако 25 лет назад "все это было не так хорошо".

О своем решении участвовать в президентской гонке Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

Сбор подписей в поддержку выдвижения нынешнего президента начался 23 декабря, в том числе в столице. Площадки открыты каждый день с 16:00 до 20:00.

Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они состоятся с 15 по 17 марта этого года.

