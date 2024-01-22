Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН

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Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где министр примет участие в заседания Совета Безопасности ООН по Украине и Ближнему Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что никаких непредвиденных обстоятельств во время перелета Лаврова из Москвы до США не возникало.

Ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерриш может встретиться с Сергеем Лавровым во время присутствия последнего на собрании Совбеза ООН, которое пройдет в Нью-Йорке 22–24 января.

До этого глава МИД РФ заявил, что президент Украины Владимир Зеленский врал всему миру о событиях на Украине после 2014 года, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.