Генсек ООН планирует встретиться с главой МИД РФ на следующей неделе

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Генсек ООН Антониу Гутерриш может встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время присутствия последнего на собрании Совбеза ООН, которое пройдет в Нью-Йорке 22–24 января. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

"Да, он встретится с Лавровым", – добавил представитель Гутерриша.

Встреча главы МИД РФ и генсека ООН ранее состоялась 22 сентября 2023 года на полях недели высокого уровня Генассамблеи. В ходе нее дипломаты, в частности, обсудили ситуацию на Украине, а также затронули обязательства США по штаб-квартире всемирной организации.

Между тем до этого Гутерриш обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине, а также насильственном перемещении ее граждан. При этом он не привел никаких доказательств сказанному.



Лавров и генсек ООН обсудили конфликт на Украине