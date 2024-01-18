Лавров заявил, что СВО очистила российское общество

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Российская спецоперация повлияла на общество в стране, сплотив и очистив его от тех, кто не ощущает свою причастность к РФ. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года.

"Специальная военная операция небывало сплотила наше общество и способствовала его очищению от людей, которые не ощущали свою причастность к русской, российской истории и русской культуре", – цитирует министра РИА Новости.

По его словам, кто-то из таких людей решил покинуть Россию, кто-то остался и стал думать. Однако, уверен глава МИД, подавляющая часть общества сплотилась.

В ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии Лавров также заявил, что российская сторона смогла избавиться от заблуждений по поводу действий западных стран после начала спецоперации. Министр указал, что Западу верить нельзя.

Лавров заявил, что Запад ведет войну против России