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16 января, 17:56

Общество

Путин заявил о разных ценностях бойцов СВО и тех, кто "прыгает без штанов на мероприятиях"

Фото: kremlin.ru

Участников спецоперации на Украине важно привлекать к работе в муниципалитетах, поскольку у них правильно выстроены ценности и жизненные приоритеты. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России.

"Когда люди решаются на это (пойти на спецоперацию. – Прим. ред.), когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях, здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди, приоритеты, ценности другие", – указал российский президент.

Ранее глава РФ назвал работников местной власти в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях стальными людьми, которых ничего не может сломить.

До этого он подписал указ, учреждающий почетное звание "Заслуженный работник местного самоуправления РФ". Это звание будут присваивать за личные заслуги в развитии местного самоуправления, в решении вопросов населения и других случаях.

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