Путин назвал работников местной власти в новых регионах РФ стальными людьми

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Сотрудники местной власти в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях – стальные люди, которых ничего не может сломить. Об этом заявил Владимир Путин в ходе церемонии вручения всероссийской муниципальной премии "Служение".

"Это действительно сильные, можно сказать, стальные люди, которые доказали, что их никто и ничто не может сломить", – указал президент РФ, его слова передает ТАСС.

Ранее глава государства подписал указ, который учреждает почетное звание "Заслуженный работник местного самоуправления РФ". Указывается, что звания будут удостоены работники местного самоуправления за личные заслуги в развитии отрасли, в решении вопросов населения и других случаях. Также звание могут присвоить за достижение значимых результатов в работе.