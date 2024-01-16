Путин учредил звание "Заслуженный работник местного самоуправления РФ"

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Владимир Путин подписал указ об учреждении нового почетного звания "Заслуженный работник местного самоуправления РФ". Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Из текста следует, что новым званием будут удостаивать высокопрофессиональных должностных лиц местного самоуправления за личные заслуги в развитии этой отрасли, в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований, а также реализации некоторых государственных полномочий.

Кроме того, звание работники смогут получить за достижение других значимых результатов профессиональной деятельности. Статус будет присваиваться при стаже работы в профильной сфере не менее 20 лет и при наличии у соискателя отраслевых наград.

В прошлом году российский лидер учредил в государстве почетное звание "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса". Документом отдается правительству страны поручение обеспечить финансирование расходов, связанных с исполнением указа.