Путин назвал поддержку семей погибших участников СВО общей задачей

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в своем приветствии участникам форума ветеранов спецоперации заявил, что поддержка семей погибших боевых товарищей является "нашей общей задачей". Текст приветственного слова российского президента размещен на сайте Кремля.

"Важно, что ветеранское движение развивается, объединяет мужественных, неравнодушных людей – настоящих патриотов во всех регионах России", – отметил российский лидер.

По его словам, важно также последовательно укреплять систему социальных гарантий для участников СВО, а также повышать эффективность программ по реабилитации и медпомощи.

Главным приоритетом президент назвал создание условий для собственной реализации в самых разных сферах прошедших фронт героев. Путин в своей речи привел в пример местное самоуправление, отрасли экономики, органы власти и бизнес.

"Особо отмечу значимость участия ветеранов в воспитании молодежи, в продвижении востребованных волонтерских, образовательных, просветительских, гуманитарных проектов и инициатив", – уточнил глава государства.

Ранее на встрече с участниками СВО президент удовлетворительно оценил ход специальной военной операции. По его словам, возможности и способности Вооруженных сил России постоянно возрастают. Он отметил, что сегодня ВС РФ становятся еще более дееспособными.

Министерство обороны РФ провело значительную работу для решения проблем участников спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что система "во многом налажена", а военным ведомством и другими структурами в этой сфере проведена гигантская работа.





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