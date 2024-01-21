21 января, 12:38Политика
Писатель Юрий Поляков поддержал решение президента участвовать в выборах
Фото: ТАСС/Ольга Балашова
Писатель Юрий Поляков поддержал решение Владимира Путина выдвинуться в качестве кандидата на президентских выборах в этом году. Об этом он заявил в беседе с Агентством "Москва".
Он указал, что помнит, в каком состоянии Путину досталась Россия, помнит финал Ельцинской эпохи, которая чуть не закончилась развалом и потерей суверенитета. Он считает, что нынешний президент знает хозяйство, которым руководит.
"Он в совершенстве разбирается в этом хозяйстве", – отметил Поляков.
В Москве продолжают собирать подписи в поддержку выдвижения Путина в качестве кандидата для участия в мартовских выборах. Площадки открыты каждый день с 16 до 20 часов.
О своем решении участвовать в президентской гонке Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.
Впервые выборы российского президента будут проводиться несколько дней. Они состоятся с 15 по 17 марта этого года.
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