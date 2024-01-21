Писатель Юрий Поляков поддержал решение президента участвовать в выборах

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Писатель Юрий Поляков поддержал решение Владимира Путина выдвинуться в качестве кандидата на президентских выборах в этом году. Об этом он заявил в беседе с Агентством "Москва".

Он указал, что помнит, в каком состоянии Путину досталась Россия, помнит финал Ельцинской эпохи, которая чуть не закончилась развалом и потерей суверенитета. Он считает, что нынешний президент знает хозяйство, которым руководит.

"Он в совершенстве разбирается в этом хозяйстве", – отметил Поляков.

В Москве продолжают собирать подписи в поддержку выдвижения Путина в качестве кандидата для участия в мартовских выборах. Площадки открыты каждый день с 16 до 20 часов.

О своем решении участвовать в президентской гонке Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

Впервые выборы российского президента будут проводиться несколько дней. Они состоятся с 15 по 17 марта этого года.