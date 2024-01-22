Появились первые кадры с выжившими после крушения самолета в Афганистане

Фото: телеграм-канал "От Первого Лица | ОПЛ"

В Сети появились кадры с выжившими после падения воздушного судна Falcon 10 в провинции Бадахшан. Соответствующие фотографии разместила у себя на странице в соцсети X афганская радиостанция Hurriyat.

На снимках видно четыре человека, которые остались в живых. Также радиостанция опубликовала кадры обломков в результате крушения Falcon 10.

"Выжившие в результате инцидента были успешно спасены и доставлены спасательной командой ВВС Исламского Эмирата в центр района Ко Аб сегодня рано утром", – добавили в сообщении.

Falcon 10 перестал выходить на связь и пропал с радаров над территорией Афганистана утром 21 января. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации самолета, повлекшего смерть двух и более лиц.

Как уточнили в консульском отделе российского диппредставительства в Таиланде, самолет осуществлял медицинскую эвакуацию гражданки РФ в сопровождении ее мужа из Паттайи.

Позже в Росавиации заявили, что наземная поисково-спасательная служба нашла разбившийся самолет. Из шести человек, которые находились на борту, четыре выжили. Судьба еще двоих человек выясняется.

Сообщалось, что пилот самолета выжил после авиакатастрофы в Афганистане. Он рассказал министерству транспорта и авиации страны о том, что после крушения в живых остались четыре человека, включая его самого.



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