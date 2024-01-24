Лавров и постпред Израиля Эрдан обменялись упреками на заседании Совбеза ООН

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и постпред Израиля Гилад Эрдан обменялись упреками на заседании Совбеза ООН по палестинскому вопросу. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступления Эрдан раскритиковал власти Ирана, обвинив их в поставках оружия России, которая якобы использует его в спецоперации на Украине.

Лавров, в свою очередь, отметил, что "некоторые делегации сочли возможным заученно скороговоркой повторить обвинения России" в связи с СВО.

"Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит", – заявил он.

Российский министр также призвал "не похоронить решение ООН о создании палестинского государства" также, как это произошло с Минскими договоренностями 2015 года. Лавров заявил, что нельзя допустить повторения подобных преступных действий и в отношении народа Палестины.

Выступая на заседании, российский министр также призвал членов Совета Безопасности ООН не откладывать до лучших времен создание палестинского государства. Он назвал это моральным долгом международного сообщества, а также выступил за то, чтобы СБ ООН призвал к прекращению огня в секторе Газа.

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