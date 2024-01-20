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20 января, 14:30

Политика

Гендиректор "Матч+" поддержал решение Путина участвовать в выборах президента РФ

Гендиректор "Матч+" поддержал решение Путина участвовать в выборах президента РФ

Гендиректор "Газпром-Медиа" поддержал решение Путина участвовать в выборах

Волонтеры в пункте сбора подписей рассказали, кто приходит поддержать Путина на выборах

Дарья Донцова поддержала решение Владимира Путина участвовать в выборах

Волонтер в пункте сбора подписей в поддержку Владимира Путина рассказал о своей работе

Тележурналист Евгений Попов поддержал решение президента участвовать в выборах

Москвичи продолжают участвовать в сборе подписей в поддержку Владимира Путина на выборах

Ресторатор Антон Пинский поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Евгений Герасимов поддержал решение Путина о выдвижении для участия в выборах

Игорь Угольников поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

В столице продолжается сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ. Он участвует в качестве самовыдвиженца. Это значит, что ему нужно предоставить в Центризбирком не менее 300 тысяч подписей.

Пункты сбора продолжат работать до конца января. В поддержку Владимира Путина высказываются и известные люди, в том числе генеральный директор агентства "Матч+" Василий Конов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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