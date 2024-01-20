Гендиректор "Матч+" поддержал решение Путина участвовать в выборах президента РФ

В столице продолжается сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ. Он участвует в качестве самовыдвиженца. Это значит, что ему нужно предоставить в Центризбирком не менее 300 тысяч подписей.

Пункты сбора продолжат работать до конца января. В поддержку Владимира Путина высказываются и известные люди, в том числе генеральный директор агентства "Матч+" Василий Конов.

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