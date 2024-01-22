Власти готовы помочь семье, члены которой были в разбившемся самолете в Афганистане

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Администрация Волгодонска Ростовской области готова помочь детям Анатолия и Анны Евсюковых, которые находились в самолете, разбившемся в Афганистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городской администрации.

"Мы пытаемся выяснить судьбу четы Евсюковых. При необходимости готовы оказать помощь", – сказал он.

По словам представителя администрации, пока им не удалось связаться с детьми Евсюковых. Их сын не выходит на связь, а младшая дочь находится за границей.

Ранее сообщалось, что самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре РФ, перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров над территорией Афганистана. По данным СМИ, самолет потерпел крушение в провинции Бадахшан на северо-востоке страны из-за технической неисправности.

Пропавший с радаров самолет осуществлял медицинскую эвакуацию россиянки в сопровождении ее мужа из Паттайи. Проводилась частная медэвакуация россиянки Анны Евсюковой с участием страховой компании. Женщину сопровождал ее муж Анатолий Евсюков, который также являлся гражданином РФ.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек".

На борту разбившегося в Афганистане самолета находились шесть человек