Депутат МГД Артемьев отметил социальный характер проекта городского бюджета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутат МГД Олег Артемьев заявил, что полноценное финансирование нужд соцсферы по проекту бюджета должно быть доступно для каждого горожанина. Об этом парламентарий рассказал Агентству "Москва".

"В Московской городской думе сейчас обсуждается проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Документ был принят в первом чтении, и сейчас идет его доработка: готовятся поправки по отдельным направлениям", – сообщил Артемьев. По его словам, не поменяется бюджет, где более половины расходов заложили на соцнужды.

"Все эти меры говорят об одном – при таком бюджете Москва сможет оказать должную поддержку населению и обеспечить необходимую разноплановую и эффективную помощь с учетом тяжелейшего периода пандемии", – подчеркивает депутат Мосгордумы.

Как отметил Артемьев, в проекте бюджета столицы предусматривается значительное увеличение расходов на развитие системы здравоохранения, которое составит 11,8%.

"Москва продолжит строительство и ремонт медицинских учреждений, оснащение современным оборудованием и модернизацию. Будут проиндексированы зарплаты бюджетников, в том числе медиков", – говорит депутат.

Помимо того, ожидается индексация не только зарплат работающего населения, но и пособий, выплат для пенсионеров и семей с детьми, сказал Артемьев. В результате на социальную поддержку москвичей предусмотрено 529 миллиардов рублей.

"В бюджете Москвы сохраняются все льготы и выплаты, которые облегчают условия проживания уязвимых категорий граждан", – обращает внимание парламентарий. Артемьев уточнил, что пенсионерам предоставляют надбавки к пенсии, а семьям с детьми – пособия от города.

Ранее стало известно, что выплаты работникам, участвующим в борьбе с COVID-19, продлены до конца 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.