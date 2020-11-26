Депутат МГД Козлов отметил значение социальной направленности бюджета столицы для ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В бюджете Москвы на будущий год значительные средства заложены на развитие социальной инфраструктуры ТиНАО. Об этом заявил депутат столичного парламента Александр Козлов, представляющий интересы жителей ТиНАО.

"Население территории постоянно растет, появляются новые ЖК, предприятия, а значит, востребованность в социальной инфраструктуре гораздо выше", – приводит слова Козлова Агентство "Москва".

Он отметил, в некоторых населенных пунктах ТиНАО продолжают решать вопрос газоснабжения, водоснабжения ресурсом по московским стандартам.

По его словам, четверть триллиона рублей предусмотрена на ближайшие три года на возведение необходимых соцобъектов в округе.

"Так, в Адресной инвестиционной программе в настоящий момент запланировано около 30 объектов образования: это долгожданные школы, детские сады, которые идут в дополнение к тем, которые возводят инвесторы. Также появятся 11 объектов здравоохранения, 12 пожарных депо, четыре новых дома культуры", – уточнил Козлов.

Также он отметил, что важной проблемой для ТиНАО являются обманутые дольщики.

"На мой взгляд, стоит выделить дополнительные средства, чтобы в самое ближайшее время разрешить проблему раз и навсегда, чтобы жители наконец переехали в свое жилье", – сказал он.

Козлов добавил, что для ТиНАО актуальны вопросы строительства домов по программе реновации, а также обеспечение жильем тех, кто стоит в очереди на улучшение жилищных условий.

Среди других важных для развития ТиНАО направлений он назвал строительство новых станций метро.

Ранее председатель комиссии столичного парламента по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева подготовила поправку, предусматривающую выделение дополнительного финансирования в бюджете Москвы на достройку объектов долевого строительства. По ее словам, столичное правительство организует и координирует действия по решению этой проблемы в соответствии с утвержденной дорожной картой.