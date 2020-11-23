Депутат МГД Елена Николаева: Москва должна решить проблему обманутых дольщиков за три года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Председатель комиссии столичного парламента по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева подготовила поправку, предусматривающую выделение дополнительного финансирования в бюджете Москвы на достройку объектов долевого строительства, которые признали проблемными. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как отмечается, эти средства помогут решить проблемы обманутых дольщиков.

"Сложные условия пандемии – это не причина отказываться от этого направления, это повод как можно скорее дать людям, которые честно оплатили будущее жилье, их квартиры", – сказала Николаева.

По ее словам, столичное правительство организует и координирует действия по решению этой проблемы в соответствии с утвержденной "дорожной картой". Николаева напомнила, что в городе создан фонд защиты дольщиков.

Депутат МГД подчеркнула, что в настоящее время в Москве около 35 проблемных объектов, для строительства которых не удалось привлечь частные средства.

"Город просто обязан вмешаться, предотвратив катастрофу тысяч семей", – сказала она.

Николаева пояснила, что на решение проблемы обманутых дольщиков нужно выделить в следующем году 4,98 миллиарда рублей. Таким образом, проблема решится к 2023 году.

О необходимости предусмотреть дополнительные средства для обманутых дольщиков в проекте бюджета столицы на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов ранее заявлял депутат Мосгордумы, член партии "Единая Россия" Александр Козлов. По его словам, проблема обманутых дольщиков является актуальной для Москвы. Он отметил, что представляющего интересы ТиНАО, в этих районах данный вопрос стоит особенно остро.

Ранее сообщалось, что правительство России приняло решение расширить обязательства регионов по решению проблем обманутых дольщиков. Согласно новым нормам, помимо жилья, приобретенного по договору долевого участия, в планах-графиках будут учитываться и помещения, купленные через жилищно-строительные кооператив.

